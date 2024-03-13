رئيس «صحة النواب» يزف بشرى للعاملين بالمهن الطبية: حوافز جديدة في الطريق

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعين غدا؛ لمناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح.

المسميات الوظيفية للعاملين في المهن الطبية

وقال رئيس اللجنة في تصريحات لـ«الوطن» إن هذا الاجتماع سيكون بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، لاستبيان المسميات الوظيفية للعاملين في المهن الطبية، ومن بينهم وظيفة التكنولوجيين الصحيين، وذلك بإدراج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن أحكامهما، وتحديد نسب وفئات البدلات والحوافز الخاصة بهم.

وأضاف: مشروع القانون يهدف إلى دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسري هذا القانون على فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة أسوة ببقية أعضاء المهن الطبية.

التزام الدولة لتحسين أوضاع الأطباء

وأشار إلى أن ذلك يشمل حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية، منوها بأن الاجتماع سيتضمن بيان كامل من وزارة الصحة بالمستفيدين من التعديلات المستحدثة على القانون وكذلك التكلفة المالية المقدرة من وزارة المالية لصرف الحوافز للعاملين بالمهن الطبية.

وشدد رئيس لجنة الصحة على أن هذا التعديل يتماشى مع التزام الدولة الدستوري بموجب المادة (18) بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وقد تضمن القانون المشار إليه تنظيماً لبعض الأوضاع الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية المخاطبين.