بـ50 جنيها اصنعي ماكينة الزبادي في البيت.. «وفري واعملي أي كمية»

الزبادي من المنتجات الأساسية في رمضان؛ إذ يحرص على تناوله المسلمون بعد وجبة السحور، ويعود لفوائده الكثيرة التي تعود عليهم بسببه خلال ساعات الصيام الطويلة، وتعد أبرز فوائده مد الجسم بالطاقة، كما يساهم في الحصول على نوم هادئ.

وترغب الكثير من ربات البيوت في توفير المبالغ التي يتم دفعها خلال شهر رمضان في شراء الزبادي الجاهز، وعادة ما يلجؤون لشراء الماكينة الخاصة بإعداده مقابل أسعار عالية، والتي قد لا تؤدي نتيجة مرضية للزبادي، وفي هذا السياق وفقًا لطريقة الشيف بري عادل، نوضح طريقة صنع الزبادي، تضمن لكي نجاح أكواب الزبادي الخاصة بك.

أدوات تحضير ماكينة الزبادي

حلة كبيرة.

مصباح كهربائي.

سلك كهربائي.

فيشة.

ملاحظات يجب مراعتها عند اختيار الأدوات

يفضل أن تكون إضاءة المصباح صفراء.

يفضل أن تكون الحلة المستخدمة من الألومنيوم، كما يفضل أن تكون بمساحة واسعة وذات عمق كبير.

طريقة صنع الماكينة

بالخطوة الأولى يثقب غطاء الحلة من الأعلى، ويمرر السلك من ذلك الثقب ويوصل بدواية، ويركب المصباح، وبعد ذلك يتم توصيل طرف السلك الآخر بالفيشة، وبهذه الخطوات البسيطة يكون لديكِ ماكينة صنع زبادي بأوفر الوسائل، إضافة إلى ضمان نجاح أكواب الزبادي فيما بعد دون أي خسائر.

أسرع وأسهل طريقة للزبادي

المكونات

كيلو من الحليب خالي الدسم أو كامل الدسم.

كوب من الزبادي الجاهز.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

نصف ملعقة من السكر.

طريقة التحضير

يوضع الحليب على النار، ثم يضاف مقدار اللبن البودر، والسكر ويقلب جيدًا، وبعد ذلك يقلب كوب الزبادي الذي يمثل «الخميرة» إلى الوصفة مع بعضًا من الحليب، ثم يضاف إلى الخليط ويقلب بشكل جيد، وفي الخطوة الأخيرة يُصفى الخليط؛ لكي نحصل على القوام الناعم الكريمي، ثم يعبئ الخليط بالأكواب، وفي هذه الأحيان توضع الأكواب في الحلة المجهزة لتحضير الزبادي، على أن تبقى لمدة ساعتين، أو حتى تمام النضج.