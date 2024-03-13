طريقه عمل الزبادي بالفواكه.. وصفات مختلفة لطعم رائع

تحتاح ربات المنزل إلى التنوع في أصناف السحور بعمل أنواع مختلفة من الزبادي بالفواكه والعسل والسادة، فهو عنصر غذائي مهم للغاية في وجبة السحور، يريح المعدة ويقي من الحموضة أثناء النهار، لذلك نستعرض طريقة عمل الزبادي بالفواكه على طريقة الشيف الشربيني، باعتبارها المفضلة لدي الأطفال.

طريقة عمل الزبادي بالفواكه

كوب فراولة مقطعة مكعبات.

كوب توت بري.

كوب كيوي مقطع مكعبات.

2 ملعقة كبيرة عسل.

زبادي حسب الحاجة.

طريقة التحضير

- توضع أكواب الزبادي في طبق كبير الحجم مع العسل وقلبي جيدا.

- يوضع مزيج الزبادي والعسل في أكواب التقديم بالتساوي.

- توضع الفواكه حسب الرغبة وتوزع بالتساوي على أكواب الزبادي والعسل.

- توضع أكواب الزبادي في الثلاجة كي تبرد، وتقدم.

طريقة عمل زبادي الفواكه بالجيلي

كيلو حليب.

باكيت جيلي، النكهة المفضلة.

½ كوب زبادي.

طريقة التحضير

يسخن الحيلب على نار متوسطة ويترك حتى يغلي، ثم يرفع من على النار ويترك جانبًا حتى يُصبح دافئًا.

في الخلاط الكهربائي، يوضع الزبادي والجيلي و2 ملعقة من الحليب الدافئ، ويخلط جيدًا.

يضاف باقي الحليب ويخلط جيدًا.

يصب خليط الزبادي في أكواب، ثم ترص الأكواب في صينية ألومنيوم ذات حروف مرتفعة.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10دقائق، ثم اطفئيه.

يغلى مقدار من الماء ويصب في الصينية حول الأكواب.

يغطى كل كوب من الأكواب بغطاء يمنع تساقط الماء المكثف من الماء الساخن.

تغطى الصينية بفوطة نظيفة أو أي شيء ثقيل يحافظ على الصينية دافئة.

توضع الصينية في الفرن وتترك لمدة 4 - 5 ساعات، ثم يوضع في الثلاجة.