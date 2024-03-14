أعلنت وزارة الأوقاف السورية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024، وذلك في رابع أيام الشهر الكريم، لذا نستعرض مواعيد الأذان بحسب جامعة أم القرى في مَكّة المكرّمة، ونستعرضها معكم كما يلي:

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024 وذلك حتى يتمكنوا من تنظيم وقت الطاعات وقراءة القرآن والمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة، وأيضًا معرفة موعد الإفطار والسحور والإمساك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024

وبحسب جامعة أم القرى بمكة المكرمة فإن موعد أذان الفجر في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024 سيؤذن في العاصمة السورية دمشق في تمام الساعة 5:21 صباحًا بينما تشرق الشمس في تمام الساعة 6:46 صباحًا، ويؤذن للظهر في الساعة 14:44 مساء ويؤذن العصر الساعة 16:08 مساء.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024

أما موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024 فسيكون في تمام الساعة 18:43 مساء ويؤذن للعشاء في الساعة 20:12 مساء ويصلي المسلمون صلاة التراويح بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

وكانت السلطات السورية أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المعظم ليلة الإثنين وأعلنت أن يوم الإثنين هو أول أيام شهر رمضان ووافق ذلك مصر والإمارات والسعودية والعراق وقطر والكويت وعدة دول أخرى، بينما تعذر رؤية الهلال في دول أخرى مثل سلطنة عٌمان والبحرين وبعض الدول الأخرى.