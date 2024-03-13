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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب:

أحمد عادل موسى
12:04 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024

كشفت وزارة الأوقاف السورية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024، وهو ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما نشرته جمعية الفلك السورية.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024، فصلاة الفجر 5:23 صباحا، والشروق 6:48 صباحا، وصلاة الظهر 12:44 مساء، وصلاة العصر4:08 مساءا، وصلاة المغرب 6:42 مساءا وصلاة العشاء 8:12 مساء.

وأشارت وزارة الأوقاف السورية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024 بأنها ستختلف يوميًا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في سوريا اليوم الأربعاء 13-3-2024

وعلى سبيل المثال مواقيت صلاة الفجر في سوريا ستختلف عن أول أيام شهر رمضان حيث بدأت صلاة الفجر يومها الساعة 5:25 صباحًا، ولكن في آخر أيام شهر رمضان يوم 9 أبريل ستكون 4:44.

وأما عن مواقيت صلاة المغرب في سوريا ستختلف عن أول أيام الشهر المبارك حيث بدأت صلاة المغرب يومها الساعة 6:40 مساءً، ولكن آخر أيام الشهر المبارك يوم 9 أبريل ستكون عند الساعة 7:02 مساءً.

ووفقا لامساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وستكون موسط عدد ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

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