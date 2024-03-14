4 إضافات تزيد من القيمة الغذائية للزبادي.. أبرزها السمسم والشوفان

يعتبر الزبادي من المنتجات الغذائية المهمة لما له من فوائد كثيرة للجسم حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن وغيرهما من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية، لذا من الضروري تقديمه كوجبة غذائية ضرورية للأطفال.

4 إضافات تزيد من القيمة الغذائية للزبادي

هناك 4 مكونات من الممكن إضافتها إلى الزبادي لتساعد على رفع قيمته الغذائية، قدمتها الدكتورة إيمان عبد الله، خبيرة التغذية العلاجية على النحو التالي:

بذور الشيا

تقدم للطفل عند إتمام شهره السادس، حيث يضاف ربع ملعقة صغيرة من بذور الشيا المطحونة إلى كوب الزبادي لترفع من قيمته الغذائية، لأن بذور الشيا مصدر غني بالأحماض الأمينية التي تحافظ على امتصاص الفيتامينات المهمة، كما تحافظ أيضًا على صحة الشعر والجلد وتساعد الطفل على التخلص من السموم الموجودة في الجهاز الهضمي، ولكن من المهم إدخالها على غذاء الأطفال تدريجيا لأن بعض الأطفال لديهم حساسية من بذور الشيا، فإذا لاحظت الأم إحمرار أو تهيج في جلد طفلها تتوقف عن إعطائه بذور الشيا نهائيا.

الفاكهة

تقدم مهروسة أو قطع صغيرة حسب سن الطفل، ويمكن استخدام فواكه مثل الفراولة أو الموز أو المانجو، لتعطي للزبادي طعمًا طبيعيًا وصحيًا أفضل من شراء الزبادي الجاهز.

السمسم

يقدم للطفل عندما يكمل شهره السادس، يتم إضافة معلقة من السمسم المطحون على كوب الزبادي ليعطيه قيمة غذائية عالية، خاصةً أن السمسم غني بالبروتين الذي يساهم في نمو عضلات الطفل، ويعد مصدرًا مهمًا للكالسيوم من أجل نمو العظام والأسنان، كما أنه غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساعد في نمو مخ الطفل، كما يوجد به ألياف لتسهيل عملية الهضم.

الشوفان

يقدم للطفل مع إدخال الطعام من الشهر الخامس أو السادس، ويضاف ربع كوب من الشوفان المطحون على كوب من الزبادي ليعطيه قيمة غذائية عالية، لأن الشوفان مصدر غني بالبروتين ويحتوي على الكالسيوم والفوسفور والحديد لعلاج فقر الدم، كما يساهم في زيادة الوزن بشكل صحي ويعتبر مصدر مهم للبروتين.