رمضان عبدالمعز: الواعظون بتقوى الله كثير والعاملون بها قليل

قال الداعية الإسلامي، رمضان عبدالمعز إن عمر بن عبدالعزيز كتب رسالة لأحد عماله يقول فيها «أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها»، ومعنى «لا يقبل غيرها» أن الله قال «إنما يتقبل الله من المتقين»، ومعنى «لا يرحم إلا أهلها» أن الله قال «ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون»، ومعنى «لا يثيب إلا عليها» أن الله سبحانه وتعالى قال «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين».

تقوى الله الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل

وأضاف رمضان عبد المعز خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء: أنه من ضمن وصايا عمر بن الخطاب أن تقوى الله الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، شارحا أن تقوى الله تعني «الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل وهو القرآن والسنة والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل».

يوجد معاني أخرى للتقوى

وتابع رمضان عبدالمعز أنه يوجد معاني أخرى للتقوى وهي ألا يجدك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، ونصل للتقوى عن طريق كثرة الدعاء لله