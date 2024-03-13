7 حيل لتنظيف المنزل في رمضان.. «مش هتحسي بمجهود خلال الصيام»

تعد نظافة المنزل من أهم الأشياء التي تهتم بها جميع ربات البيوت، وتقوم بها بشكل يومي وروتين ثابت، وذلك يستهلك من صحتها ووقتها الكثير من الوقت، خاصةً خلال شهر رمضان الكريم، ويكون أصعب مع الصيام، سوا كان ترتيب يوميًا أو تنظيف عميق، بجانب الساعات التي تقضيها داخل المطبخ لتحضير الفطور والسحور، فضلًا عن اهتمامها بالأولاد وعملها.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» 7 حيل تنظيف المنزل في رمضان من دون مجهود خلال الصيام، بحسب موقع architectural digest.

حيل لتنظيف المنزل في رمضان

- نظمي أولوياتك، واجعلي المهام الثقيلة والصعبة بعد الإفطار حتى لا تصابي بالإرهاق خلال فترة الصيام.

- نظفي المنزل بشكل يومي بالأدوات الكهربائية الحديثة مثل المكنسة الكهربائية وغسالة الأطباق، حتى تساعدتك في تنظيف الغبار والأتربة والأطباق التي لا تنتنهي بعد الفطار والسحور.

- خصصي وقتًا لغسل جميع الأطباق مرة واحدة يوميًا، وقبل البدء في «غسل المواعين» نظفي الأطباق والحلل من بقايا الطعام، وحتى إن لم تغسلي الأطباق في هذا الوقت يمكنك شطفها من البقايا ورصها بجوار الحوض للمحافظة على الشكل العام ونظافة مطبخك.

يوم مخصص للغسيل

- خصصي يومًا في الأسبوع لغسل جميع الملابس والمفروشات.

- حال تنظيف البوتاجاز أو الأواني أو الزجاج والأنترية، استخدمي خلطات التنظيف الطبيعية والسريعة التي يمكنك تحضريها في المنزل دون تكاليف، مثل بيكربونات الصوديوم مع الليمون، أو المنظف والخل.

- غطي البوتجاز بورق الألومنيوم، لتقومي بإزالته بعد الإنتهاء من الطهي.

- احرصي على تنظيف حوض المطبخ بعد غسل المواعين بشكل جيد، وحوض الحمام بعد كل استخدام.