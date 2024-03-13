من ضابط لمسجون هارب.. أداء مُختلف لأمير كرارة في بيت الرفاعي

يظهر هذا العام الفنان أمير كرارة في شخصية «ياسين»، الطبيب البشري، الذي ينحدر من أسرة كبيرة وهي عائلة «الرفاعي»، تعمل في تجارة الآثار، ولها بعض النشاطات الغير قانونية والمُجرمة، وهو الأمر الذي يرفضه الابن ياسين -أمير كرارة-، ويبتعد عن أسرته في السكن، بخلاف فاروق -أحمد رزق- ابن عمه الذي يعتبر الذراع الأيمن لوالده في هذه التجارة.

أمير كرارة يجسد هذا العام شخصية تحمل الكثير من الهدوء، حيث ابتعد في الحلقتين الأولى والثانية عن الأكشن أو الأداء الذي اعتدنا عليه منه في أكثر من عمل سابق، فهذه المرة لم يكن «ياسين» شخصا عصبيا أو متحفزا في الحديث، بل هادئا وطيبا ولديه الكثير من المبادئ، ولا نظن أننا رأينا أمير كرارة مُنكسرا ويبكي بهذه الطريقة من قبل، وهو الأمر الذي نجح في تجسيده كرارة بحرفيه.

وأشاد الجمهور ورواد السوشيال ميديا بأمير كرارة، الذي ابتعد هذا العام عن تجسيد شخصية الضابط، التي قدمها في كلبش والاختيار، وظهر على النقيض، حيث يتم سجنه خلال الحلقة الثانية، بعد اتعامه في قتل والده، ومن المرجح أن يقضي باقي المسلسل هاربًا من العدالة لمحاولة إثبات حقه.