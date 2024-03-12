أمير كرارة: «سعيد بمسيرتي الفنية.. ولم أتدخل في اختيارات أي مخرج»

أكد الفنان أمير كرارة، أنه لم ولن يعارض عمل أي شخص ولم يتدخل في اختيارات فنية لأي مخرج عمل معه، متابعًا: «طالما بثق في المخرج مش هقوله إنت بتعمل ايه».

فخور بمسيرتي الفنية

ونوه أمير كرارة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه فخور بما حققه طوال مسيرته الفنية التي استمرت لمدة 25 عامًا، منوهًا بأنه حقق العديد من النجاحات والأمال المميزة خلال السنوات الماضية.

وأشار «كرارة»، إلى أنه سعيد الآن بعد بما حققه في عمله الفني طوال السنوات الماضية، متابعًا: «أكتر حاجة بتعصبي هي الزن.. مبقفش في رزق حد، ولن يكون سببًا في ترك أي شخص لعمله».

اتهامات بأنه سبب في رحيل شخص عن المسلسل الأخير

وشدد على أنه تعرض للاتهام بأنه كان سببًا في رحيل أحد الفنانين عن العمل الدرامي الذي يعرض له على شاشات التلفزيون في الموسم الرمضاني 2024، مؤكدًا أن هذا لم يحدث وما تم تداوله من اتهامات غير صحيحة.

وأكد الفنان أمير كرارة أنه بعد سنوات من العمل الفني لن يفكر في الاعتزال وسيعمل على تقليل المشاركة في أعمال سينمائية ودرامية.

أمير كرارة: هقلل شغلي مع الوقت

وتابع «كرارة»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»: «هقلل شغل بس.. وهقلل العمل ومنافسة ومشاركة في أعمال فنية عديدة»

ونوه إلى أنه في حالة مشاركة نجله في أي عمل فني سيكون أول الداعمين له ويقدم له النصيحة دائمًا، موضحًا أنه سيكون سعيد لمشاركته مع نجله في أي دور، متابعًا: «هشارك مع أبني حتى لو دور 2 أو 3».

وشدد على أن سيكون داعم لنجله طوال الوقت ويقف بجانبه، موضحًا أن أصبح يأخذ نجله معه خلال لعب كرة القدم، مضيفًا: «بأخده معايا اللعب عشان كبر وبقى يساعدني».