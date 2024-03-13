موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 3 بطولة أمير كرارة

يعرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الساعة 9 مساء على قناة on، وبالنسبة لموعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 3، يكون مرتين الساعة 1:30 صباحًا والساعة 9:45 صباحًا اليوم التالي.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي

وعن موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on drama الحلقة 3، بطولة الفنان أمير كرارة، يكون أكثر من مرة؛ الأولى الساعة 2 صباحًا، والثانية في الساعة 6:15 صباحًا، والثالثة 4:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول.

نجوم مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي كل من أمير كرارة، وأحمد رزق وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخي ومحمد لطفي وسيد رجب وملك قورة وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

وشهدت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024 بطولة الفنان الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور طبيب، العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة؛ أبرزها احتداد النقاش بين أمير كرارة ووالده، الذي يؤدي دوره الفنان فؤاد سليم، ما يتسبب في وفاة الأخير، والقبض على كرارة، وتتوالى الأحداث بدخول ملك قورة في أزمة صحية على أثر وفاة والدها، كما يتوعد ياسين الذي يجسد شخصيته أحمد رزق أمير كرارة بالقتل.