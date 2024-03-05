«الداخلية» تدشن مرحلة جديدة من «كلنا واحد» لتوزيع عبوات غذائية على الأكثر احتياجا

دشنت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادرة «كلنا واحد» لتوزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان برعاية رئيس الجمهورية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، إذ أنه جرى توجيه مبادرات إلى جميع المحافظات لتوزيع مساعدات عينية على المناطق الأولى بالرعاية بهذه المحافظات بالأخص على المرأة المعينة.

ولم يقتصر توزيع المساعدات على الأماكن التي تمّ تجهيزها لاستقبال المواطنين أنما تمتد إلى مقر إقامتهم وأماكن عملهم، فقد حرصت الوزارة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها.

جاء ذلك وسط اشادة كبير من المواطنين، إذ تمّ توزيع المساعدات العينية عليهم في ضوء حرص وزارة الداخلية على دعم المواطنين في كل مكان على أرض الوطن انطلاقا من دورها الإنساني والاجتماعي.

وقال أحد المستفيدين بالمبادرة: «أشكر وزارة الداخلية والرئيس عبد لفتاح السيسي على إنجازاته في القرى»، فيما عبّرت إحدى المستفيدات عن سعادتها قائلة: «أنا مبسوطة إن سيادة الرئيس افتكرنا ويا رب دايما يبقى فاكرنا على طول»، فيما قال أحد مواطني محافظة الغربية عند استلامه المساعدات: «ربنا يقوي الرئيس ويعينه ويجعله فخر لمصر كلها».

وتأتي هذه المساعدات إسهاما من وزارة الداخلية في دعم ومساندة المواطنين وتوفير ما تحتاجه الأسر المصرية في إطار المبادرة الرئيسية حياة كريمة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.