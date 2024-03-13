ينتظر الكثيرون من محبي الدراما، موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3 على قناة on الیوم بطولة أمير كرارة، الذي يكون في الساعة الـ9 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:30 صباحًا أي بعد منتصف الليل، والمرة الثانية الساعة 9:45 صباحًا في اليوم التالي للعرض الأول للحلقة.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 3

وعن موعد مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الحلقة 3، على قناة on drama يكون الساعة 2 صباحًا، والإعادة الساعة 6:15 صباحًا، و4:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، يضم عددا كبيرا من النجوم بينهم الفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان أحمد رزق، والفنانة صفاء الطوخي والفنانة ملك قورة، والفنان سيد رجب والفنان محمد لطفي.

أحداث الحلقات الأولى من مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، حول طبيب، وهو الفنان أمير كرارة، ويواجه مشكلات متعددة وصراعات مع أهل منطقته ما يجعله يدخل في اشتباكات.

وشهدت الحلقات الأولى وفاة الفنان أحمد فؤاد سليم، والد أمير كرارة، بعد اشتداد الحديث بينه وبين كرارة، وألقت قوات الشرطة القبض على أمير بعدما تسبب في رحيل والده، كما تعرضت ملك قورة، شقيقة كرارة لأزمة صحية، وذلك حزنا على وفاة والدها.