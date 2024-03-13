انطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس الليلة

تشهد الليلة بدء أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس خلال العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بكنيسة القديس مارجرجس والأنبا إبرام في هليوبولس.

شعار أسبوع الصلاة

واختار مجلس كنائس مصر شعار «أحب الرب إلهك.. وأحب قريبك مثلما تحب نفسك» (لوقا 10: 27)، ليكون شعار الأسبوع هذا العام، حيث تحتفل الكنائس بيه من يوم 13 مارس ويتسمر حتى الجمعة 22 مارس.

ویتضمن البرنامج صلوات ولقاءات عدة مع مختلف الطوائف المسیحیة، كما يلي.

- الأربعاء 13 مارس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والأنبا ابرآم - هليوبوليس.

- الجمعة 15 مارس الكنيسة الإنجيلية الأولي - أسيوط.

- السبت 16 مارس كنيسة عذراء السجود للأقباط الكاثوليك - شبرا مصر.

- الاثنين 18 مارس كنيسة الظهور الأسقفية - بورسعيد.

- الثلاثاء 19 مارس كاندرائية القيامة للروم الكاثوليك الملكيين - الظاهر.

- الأربعاء 20 مارس كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس - غمرة.

- الخميس 21 مارس كنيسة مارمينا للأقباط الأرثوذكس - بفم الخليج.

- الجمعة 22 مارس كنيسة الراعي الصالح الأسقفية - الجيزة (يوم الشباب).