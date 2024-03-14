مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 14-3-2024

يحرص المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي على نشر مواقيت الصلاة في تونس كل يوم، لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار والفروض الخمسة وصلاة التروايح، كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 14-3-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 14-3-2024

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي أن مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 14-3-2024، التي تبدأ من الساعة 5:06 بأذان الفجر وحتى صلاة العشاء في تمام الساعة 7:52 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 14-3-2024

ويكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 14-3-2024، في تمام الساعة 5:06 صباحا، وفي قرطاج في نحو الساعة 5:04 صباحا، أما في حي الخضراء يكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 5:05 صباحا.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الخميس 14-3-2024 في تمام الساعة 12:36 ظهرا، وفي مدينة قرطاج في نحو الساعة 12:35 ظهرا، وفي سيدي حسين في تمام الساعة 12:36.

موعد أذان العصر في تونس

موعد أذان العصر في تونس اليوم الخميس 14-3-2024، في تمام الساعة 3:50 عصرا، وأيضا في مدينة قرطاج في تمام الساعة 3:50 عصرا.

موعد أذان المغرب في تونس

ويكون موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 14-3-2024 في تمام الساعة 6:28 مساء وأيضا في مدينة قرطاج 6:28، وفي سيدي حسين يكون موعد أذان المغرب 6:29 مساء.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم، نحو 15 ساعة من الفجر للمغرب.