فتنة الحشاشين في مصر.. الخليفة المستنصر يستعين بحسن الصباح لتوريث نجله

تمكن حسن الصباح «كريم عبد العزيز» من مقابلة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ضمن أحداث الحلقة 3 من مسلسل الحشاشين بعد الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل لقائه، وجاء ذلك من خلال تفسير رؤية والدة الخليفة ومكافأتها له بأن تحقق له أي طلب يرغب به، ولكنه لم يرغب إلا في مقابلة الخليفة والذي حدث بالفعل خلال بداية الحلقة.

لقاء حسن الصباح مع الخليفة المستنصر

«هل فعلا أمي شفيت على يدك.. وهل قطعت كل هذه المسافة لكي تراني» بهذه الكلمات بدأ الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، حديثه أثناء مقابلة حسن الصباح، وطلب الخلفية منه أن يقول أي رغبة يريد تحقيقها، ليرد حسن الصباح قائلا: «اللي يشوفك يا مولاي كأنه دخل الجنة، وطلبي وحلم حياني أن أعاهد مولاي وأن أكون خادم له ولدولته والإمام من بعده»، وبهذه الكلمات كان «الصباح» يقدم نفسه للناس على أنه داعية يهتم بنشر الدعوة الإسلامية، وأنه مطيع لهم.

خلال مقابلة حسن الصباح مع الخلفية الفاطمي المستنصر، سأله إذ بايعه من يكون الإمام بعده فأجابه المستنصر: «ابني نزار» فوعده إنه يدعو الناس لمبايعته، كما أنه أخبره عن مدى انتشار دعوتهم في بلاد فارس.

كان حسن الصباح يصر على تحديد من يخلف المستنصر في الحكم، الأمر الذي جعل الوزير «بدر الجمالي» يتوقف عند هذا السؤال، ليدرك أنه ورائه فتنه قد تهدد الدولة، وهذا ما يدل على الصراع بين نجلي المستنصر، أو قد يكون هناك من يرغب في التخلص من المستنصر واستمرار البلاد في دوامة الصراع على السلطة، وقرر الجمالي إخماد فتنة الحشاشين قبل أن تكبر وتهدد استقرار الدولة وفقا لما ذكر في كتاب «حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي» للدكتور محمد عثمان الخشت.

خروج حسن الصباح من مصر

رغم المحاولات التي قدمها حسن الصباح خلال تواجده في مصر، إلا أنه خرج منها بسبب تنفيذ التوجيه الذي وجهه إليه الداعي الكبير الملك ابن عطاش بضرورة الوفود على القاهرة، أي أن السبب الرئيسي لخروج حسن الصباح من مصر هو ليس تضييق السلطات عليه وإنما خوفا من بطش السلطات، حيث يقول «الصباح» في إحدى الشذرات: قدر لي أن أتعرف بالداعي مؤمن وكان موفدا إلى مدينة الرى من قبل عبد الملك بن عطاش داعي الدعاة في العراقين فتوسلت إليه أن يقبل مني البيعة للخليفة الفاطمي بمصر وأن يأخذ على العقود والمواثيق، فتردد الداعى ثم أجابني إلى طلبي».

أحداث مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وتدور أحداثه في إطار تاريخي يعود إلى القرن الحادي عشر في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ«الفدائيين».

أبطال المسلسل

وشارك في المسلسل عدد من الفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.