فطار رابع يوم رمضان.. طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني زي المطاعم

طاجن البامية باللحمة الضاني، من ألذ الوصفات التي يمكن إعدادها في فطار رابع يوم رمضان، ومن أطعم الطواجن في المطبخ المصري عامة، لذا يمكن إعداده في خطوات سهلة وبسيطة، وبجودة تنافس أكبر مطاعم الأكل الشرقي.

وأوضحت الشيف غادة جميل، في برنامج «محدش بياكلها بالساهل»، على قناة cbc sofra، طريقة بسيطة لإعداد طاجن البامية باللحم الضاني، في فطار رابع يوم رمضان.

فطار رابع يوم رمضان

مقادير طاجن بامية باللحم الضاني في فطار رابع يوم رمضان:

2 كيس بامية مجمدة، ويفضل استخدام «الفريش».

كيلو من اللحم الضاني قطع متوسطة، أو استخدام كمية أقل.

سمن بلدي أو زبدة أو زيت.

عصير طماطم.

طماطم مبشورة ويمكن الاستغناء عنها.

بصل أبيض مفروم أو بصل أحمر.

شرائح ليمون.

عصير ليمون.

فصوص ثوم شرائح أو ثوم مفروم.

مكعبات مرقة أو يمكن الاستغناء عنها، والاكتفاء بشوربة اللحمة.

صلصة طماطم.

فلفل أخضر حار.

طريقة عمل طاجن بامية باللحم الضاني

طريقة عمل طاجن بامية باللحم الضاني في فطار رابع يوم رمضان، تبدأ بسلق اللحمة، في المياه ومجموعة من الخضراوات المفضلة، مثل البصل والطماطم والكرفس وحبوب فلفل أسود وملح، وتركها على النار حتى تنضج تمامًا، وتصفى اللحم من شوربتها تمامًا، ثم تشوح اللحم في ملعقة كبيرة من السمن، حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح.

الخطوة الثانية بعد حصول اللحمة على لون ذهبي، يضاف إليها مكعبات البصل والطماطم المبشورة، وعصير الطماطم والصلصة، ويقلب ثم يضاف الفلفل وحلقات الليمون، وتترك على النار من 5 إلى 10 دقائق، حتى تغلي غلوتين.

أما الخطوة الثالثة بوضع البامية في طاجن من الفخار، أو صينية عادية، ويطهى داخل فرن ساخن على حرارة وسط، ويقدم إلى جانب أرز بالشعرية أو عيش ومخلل.