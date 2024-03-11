هنعمل إيه ببواقي أول يوم عزومة في رمضان؟.. أفكار غير تقليدية واقتصادية

لا يخلُ أول يوم رمضان من العزومات، التي تحتوي على أشهى وألذ الوصفات على مائدة الإفطار، وبمجرد الانتهاء منها، نجد الكثير من بواقي الطعام، التي يجهل الكثيرون طريقة الاستفادة منها، لذا يقدم موقع «food today» أفكار غير تقليدية واقتصادية والتي يمكن تناولها في التقرير التالي:

بواقي عزومة أول يوم رمضان

توجد العديد من الطرق والأفكار غير التقليدية، التي يمكن الاعتماد عليها، للاستفادة من بواقي عزومة أول يوم رمضان، منها العمل على تخزين الأطعمة في الثلاجة، وذلك عبر وضع كل نوع من الطعام في علبة منفردة، ووضعه داخل الفريزر، الأمر الذي يساعد في استخدامه فيما بعد على مدار الشهر، إلى جانب بعض الأفكار الأخرى الخاصة بالأطعمة ويمكن تناولها فيما يلي:

بواقي الدجاج

في حالة وجود كمية كبيرة من الفراخ، يمكنك الاستفادة منها بالعديد من الطرق غير التقليدية، والتي يمكن تناولها فيما يلي:

وضع كمية الدجاج في الخلاط أو الكبة ويتم فرمها جيدًا إلى أن تتحول إلى فتات.

توضع كمية الدجاج في وعاء كبير ويضاف إليه البقسماط والبيض وتخلط جيدًا.

نشكل الخليط على شكل كرات ثم تقلى في الزيت وتوضع في الفرن لمدة 25 دقيقة.

وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على ألذ كفتة دجاج.

بواقي المكرونة

يمكنك الاستفادة من بواقي المكرونة عبر إضافة صوص أبيض ولحمة مفرومة إليها، وإدخالها الفرن، وبهذه الطريقة يمكنك الحصول على وجبة لذيذة بأسهل طريقة، دون أن تلاحظي وجود أي اختلاف في الطعم.

بقايا الحلويات

يمكنك الاستفادة من بقايا الكيك أو البسكويت عبر تفتيت البواقي جيدًا، وإضافة ملعقة كبيرة كبيرة من الكريمة إليها، ويتم خلطها جيدًا، ومن ثم إضافة بقايا الفاكهة إليها، وبهذه الطريقة يمكن صنع حلوى الترايفل.

بقايا المحشي

إذ كان المحشي باذنجان يمكنك سلق بقايا محشي الباذنجان على النار أو وضعة لثوانٍ في الفرن، لعمل سلطة بابا غنوج مع القليل من الطحينة، وفصين ثوم وخل وليمون وملح وكمون وفلفل أو عمل مسقعة عن طريق تفريغه من الأرز وهرسه بالشوكة.