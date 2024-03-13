أحداث صادمة تضمنتها الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان، كان أبرزها الكشف عن علاقة عاطفية بين «علي» وزوجة عمه «الحاج إسماعيل» الثانية، إلى جانب بعض الأحداث الأخرى التي جعلت بمجرد انتهاء الحلقة الثانية، يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 3.

مسلسل صيد العقارب

وفي إطار توضيح مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 3، يمكن الإشارة إلى أن قناة CBC، كشفت في وقت سابق لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض صيد العقارب الحلقة 3

وبينما يزداد البحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 3، نوضح أنه يمكن لكل محبي الدراما الرمضانية، مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة الثالثة غدًا الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة يوم الخميس في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة الثانية من صيد العقارب

وتضمنت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، إنقاذ «علي» لشقيقته الدكتورة «عايدة» بعدما لدغها عقرب شديد السمية، ونقلها إلى المستشفى، كما شهدت الحلقة الثانية من صيد العقارب مشادة كلامية عنيفة بين «عايدة» ووالدها الذي حاول إقناعها بترك مهنة صيد العقارب التي يرى أنها لا تناسبها، قبل أن يتدخل شقيقها «علي» لتهدئة الوضع والحل بينهما.

ومن أبرز الأحداث التي تضمنتها الحلقة 2 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق هو الكشف عن علاقة عاطفية بين «علي» وزوجة عمه «الحاج إسماعيل» الثانية، لتنتهي الحلقة الثانية على هذا المشهد.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.