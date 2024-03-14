موعد أذان الفجر اليوم رابع أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

يمثل موعد أذان الفجر اليوم الخميس رابع أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، أهمية كبرى لعشرات الآلاف من المسلمين، إذ يعتمد الجميع عليه في تحديد مواعيد السحور الخاصة بهم، فضلًا عن رغبتهم في أداء صلاة الفجر في موعدها دون تأخير لما لها من فضل عظيم، خصوصًا خلال أيام الصوم المباركة.

وفي السطور الآتية، تستعرض كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر اليوم الخميس رابع أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

ويحل موعد أذان الفجر اليوم الخميس في الإسكندرية، في تمام الساعة 4:44 فجرًا إذ يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و44 دقيقة بزيادة قدرها دقيقتين عن الأمس.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

وبحسب إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الخميس 14-3-2024 يكون في تمام الساعة 4:39 بفارق دقيقة أبكر من الأمس، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 13 ساعة و44 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم مدينة 6 أكتوبر

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم مدينة 6 أكتوبر الموافق رابع أيام شهر الصيام في تمام الساعة 4:41 فجرًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و43 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في المحافظات

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية.. 4:35 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان.. 4:36 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط.. 4:41 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر.. 4:36 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر.. 4:30 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة.. 4:42 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف.. 4:41 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد.. 4:34 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء.. 4:33 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية.. 4:38 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط.. 4:36 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج.. 4:40 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس.. 4:34 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية.. 4:38 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء.. 4:28 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية.. 4:40 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم.. 4:41 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا.. 4:36 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح.. 4:54 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ.. 4:40 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا.. 4:43 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد.. 4:54 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية.. 4:40 فجرًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية.. 4:39 فجرًا.