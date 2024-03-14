العمل الجماعي يزين شهر رمضان في قرية زنارة بالمنوفية.. توزيع 850 وجبة يومية

بروح التكافل والعمل الجماعي شهدت قرية زنارة بمحافظة المنوفية توزيعًا واسعًا للوجبات الجاهزة على الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل، ما عكس روح المحبة والتضامن بين أهالي القرية خلال الشهر الكريم.

توزيع 850 وجبة يوميا

قال نبيل سلام، أحد المشاركين، إن عدد الوجبات التي يجرى تجهيزها في مطبخ الخير بالقرية يصل إلى أكثر من 850 وجبة يوميا على مدار شهر رمضان، إذ توزع الوجبات من خلال إجراء بحث عن المحتاجين والفقراء للتوصل إلى المستحقين من أهالي القرية.

وأضاف أن جميع الوجبات لا تخلو من البروتين، وتحتوي على 200 جرام للفرد من اللحوم، أو 250 جراما من الدواجن، إذ تجهز بواسطة شيفات متخصصين في طهي الطعام داخل مطبخ الخي، ومن ثم يسعى المتطوعين من توزيعها على المحتاجين في منازلهم بالقرية، وتوزيع الوجبات يصل لـ3 وجبات لكل أسرة وأكثر.