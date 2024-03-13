فني بمسلسل الحشاشين يكشف صعوبات تصوير المشاهد: «زوايا مستحيلة لدرجة الموت»

أماكن متنوعة أبهرت أعين المشاهدين، زوايا تصوير أثارت إعجاب النقاد، قصة وتمثيل تصدر من خلالهما مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز تريند منصة «إكس» في الأيام الأولى من شهر رمضان، وأصبح حديث الجميع في الدراما الرمضانية، أماكن التصوير تمت في 3 قارات مختلفة، وهو ما كشفه عماد عزت عبداللاه، فني كرين وبانثر مسلسل الحشاشين.

أوضح «عزت» لـ«الوطن»، أن معظم أماكن التصوير في مسلسل الحشاشين كانت جبال وصحراء وأنفاق وكهوف، سواء داخل أو خارج مصر: «المكان الوحيد اللي كان مختلف هو البحر، الأماكن والأنفاق كلها حقيقية حتى الكهوف، وكان فيه صعوبة في دخول وخروج المعدات والناس في المناطق اللي بنصور فيها».

مجهودات طاقم مسلسل الحشاشين

مجهودات عديدة لطاقم عمل مسلسل الحشاشين، وصعوبات واجهها الطاقم لإخراج العمل بالشكل الفني المناسب، ويشير «عزت» إلى أن الفضل في التغلب على المشاكل كان العمل الجماعي والمخرج بيتر ميمي: «الفضل يرجع لبيتر ميمي وحسين عسر، وكان في أكتر من شوت اتصور من زوايا صعبة جدًا ومستحيلة لدرجة الموت، كانت مخاطرة بس الفريق اشتغل بقلب كمان».

تصوير مشاهد مسلسل الحشاشين تحت أي ظرف

كان تصوير أحداث مسلسل الحشاشين خلال فصلي الصيف والشتاء، وأحيانًا في ظروف صعبة بسبب حالة الجو والطقس: «التصوير كان تحت أي ظرف مش بالعافية بس كانت الروح ما بينا حلوة، والدقة في التصوير كانت بالدقيقة والثانية مع مكان الشمس أو القمر، سواء في غيام بالجو أو لا».

أهمية العمل التاريخية

اهتم الفريق بمسلسل الحشاشين بسبب أهميته التاريخية، فضلًا عن أنه عمل مصري لم يأتِ مثله بالدقة والقوة، وفقًا لـ«عزت»: «الكل اتفرم في التصوير وإنتاج العمل بالشكل ده، اللي كان بيهمنا إن ده عمل تاريخي، يعني مفيش مجال لأي غلطة في وشنا».