لعب دور ألب أرسلان.. عمرو مهدي يكشف كواليس مسلسل الحشاشين: اتدربنا في صحرا

كشف الفنان عمرو مهدي عن كواليس مشاركته كضيف شرف في مسلسل الحشاشين خلال أول حلقتين بتجسيده دور ألب أرسلان، أحد سلاطين السلاجقة.

وذكر مهدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بذل في هذا الدور مجهودا كبيرا من تدريبات على استخدام السيف، وكان يحتاج إلى لياقة بدنية جيدة، وكذلك ركوب الخيل: «اتمرنت معاهم في المسلسل في الصحراء بمكان في أكتوبر، وبره كمان واللي ساعدني إني من 3 سنين كنت متدرب على السيف والخيول بس طبعا كل مشهد بيبقى له تمرين خاص عشان تصميم المعارك جوة المشهد».

كواليس مسلسل الحشاشين

وأضاف أن كواليس مسلسل الحشاشين بالنسبة لجميع فريق العمل كانت مجهودا كبيرا جدًا وصعبا، وتم تدريب الفنانين بشكل احترافي، كما اهتمت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمسلسل وخاصة في الإنتاج ليخرج بهذا الشكل المتميز: «المسلسل اتأجل رمضان اللي فات عشان يتعمل بروقان وصح».

وشرح مهدي أنه ظهر في أول حلقتين من مسلسل الحشاشين كضيف شرف وأنه في الحلقة الثانية تم قتله بسبب تفكير الباطنية أو تفكير الخوارج إذ أنه كان يؤدي دور ألب أرسلان السلطان السلجوقي: «هو كان من ضحايا الفكر ده يعني في واحد اتمرد عليه فقرر أن هو يبادله فقتله».

عمرو مهدي: الشخصية دي في التاريخ مهمة أوي

وأشار الفنان إلى أنه في البداية تم عرض عليه أكثر من دور في مسلسل الحشاشين ولكنه اكتفى بدور ألب أرسلان لأنه لم يكن يستطيع السفر إلى كازاخستان لمدة 6 أسابيع للتصوير لالتزامه بأمور أخرى: «بس أول ما عرضه الدور أول حلقتين كنت موافق جدا لأن الشخصية دي في التاريخ شخصية مهمة أوي ومفيش حد جسدها غير التراكوة فكان بالنسبة لي كافي جدا».

وتابع: «وكمان لما مخرج يكلمك يقولك ضيف شرف في أول حلقتين دول بيبقوا أهم حلقتين لأن الناس بتقرر بعدها هتكمل مشاهدة ولا إيه».