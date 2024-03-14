ميدو: «آخر حاجة عملتها مع أبويا قبل ما يموت كانت لفة بعربيتي»

علق الكابتن أحمد حسام ميدو على تأثره بوفاة والده وحبه الشديد له قائلًا: «تأثرت بوفاة أبويا وكان بيشتغل اكتر من شغلانة وكان راجل بجد، وكان جدع وطيب».

ميدو: عرفت أن أبويا مات من غير ما حد يقولي

وقال ميدو خلال استضافته ببرنامج «أسرار»، مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «عرفت أن أبويا مات من قبل ما أي حد يقولي، مراتي وهي جاية تجري عليا عرفت أن أبويا مات من غير ماتقولي».

وأضاف ميدو: « مرة كنت باخده لفة بعربيتي لأن أنا وهو بنحب العربيات أوي، وخدت لفة حلوة في شارع الميرغني، وبعد ما خلصت قالي كان لازم تجيب العربية دي بدري شوية، ودي آخر مرة شفته فيها، كان عارف وحاسس إنه هيموت، رغم أنه مكنش عندي أي مرض ولا أي حاجة تعباه وكان عنده حوالي 75 سنة، كان زعلان مني في حاجة وقالي عليها قبل ما يموت».

ميدو: الراجل مظلوم جدا في مصر

واستكمل كلامه قائلًا: «لازم على كل زوجة توصل لأولادها قد ايه الأب بيتعب.. أمي كانت بتقول كده وتعرفنا وعلشان كدة طلع عندنا تقدير للأب والراجل مظلوم جدا في مصر».

برنامج «أسرار» تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.