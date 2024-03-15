يعيش المواطنون في البحر الأحمر أجواء مميزة وروحانيات عطرة في شهر رمضان المبارك، ويهتم سكان المحافظة بمعرفة موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024

وحسب غرفة عمليات البحر الأحمر، يحين موعد صلاة الفجر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024، في تمام الساعة 4:30 صباحًا، حسب إمساكية محافظة البحر الأحمر الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن ساعات الصيام بمحافظة البحر الأحمر في خامس أيام شهر رمضان تصل إلى 13 ساعة و45 دقيقة.

وكشف هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، توافد الآلاف المواطنين على مساجد ومدن المحافظة لأداء الصلاة في وقتها، وبالأخص صلاة التراويح في المساجد والساحات المفتوحة الملحقة بها.