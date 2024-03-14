جاءت مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 14-3-2024، في رابع أيام شهر رمضان بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد الصلاة خلال شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 14-3-2024

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 هجرية الخاصة بمدينة طنطا، أن مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 14-3-2024.

موعد صلاة الفجر اليوم الخميس 4:40 صباحاً.

موعد شروق الشمس اليوم الخميس 6:7 دقائق.

موعد صلاة الظهر اليوم الخميس 12:5 دقائق.

موعد صلاة العصر اليوم الخميس 3:30 دقيقة.

موعد صلاة المغرب اليوم الخميس 6:4 دقائق.

موعد صلاة العشاء اليوم الخميس 7:22 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس

وتضمنت الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة اليوم الخميس، رابع أيام شهر رمضان 1445، أن مواعيد بعض الصلوات متغيرة عن أول 3 أيام من شهر رمضان وذلك بنحو دقيقة.

جاءت صلاة العصر في رابع أيام شهر رمضان الساعة 3:30 دقيقة بينما في اليومين الأول والثاني جاءت الساعة 4:29 دقيقة، وصلاة المغرب أزيد دقيقتين عن أول أيام شهر رمضان حيث جاءت أول يوم 6:2 بينما في اليوم الرابع يكون موعد أذان المغرب الساعة 6:4 دقائق.