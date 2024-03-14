انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب، بمفاجأة صادمة وهي العثور على «علي درغام» مقتولًا في مكتبه دون معرفة القاتل، وبمجرد انتهاء الحلقة، بدأت التساؤلات عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق

وزاد السؤال عن موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، بعدما تبادر سؤال إلا ذهن الجمهور المتابع للمسلسل، وهو هل اكتشف مصطفى العلاقة العاطفية التي تجمع والدته بابن عمه علي درغام فقتله؟ أم أن القاتل شخص آخر؟

وفي إطار توضيح موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، يمكن الإشارة إلى مواعيد العرض والإعادة، وفقا لما أعلنته قناة CBC، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 4

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية الذين يتساءلون عن موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 4 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق في رمضان، مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة الرابعة اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة يوم الجمعة في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، بعض الأحداث المثيرة أهمها اكتشاف مصطفى أن والدته سمسمة على علاقة عاطفية بشخص آخر غير والده الحاج إسماعيل، لتهدأ وتيرة الأحداث من خلال بعض المشاهد الاجتماعية والرومانسية كان أهمها تقديم ياسين بوكيه ورد وخاتم ذهب إلى زوجته الدكتورة عايدة، لتتصاعد وتيرة الأحداث بشكل مفاجئ بعد قتل علي درغام والعثور على جثته في مكتبه دون معرفة القاتل.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم غادة عبدالرازق، سيمون رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين من اخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.