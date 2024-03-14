مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.. هشام إسماعيل وسلاف فواخرجي ضيفا شرف

يشهد مسلسل إمبراطورية ميم خلال أحداث الحلقة 4، المقرر عرضها بعد ساعات قليلة على قناة DMC، ظهور عدد من ضيوف الشرف ضمن الأحداث السابقة من الحلقة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4

وظهرت في أحداث الحلقات السابقة، الفنان هشام إسماعيل الذي ساعد بطل العمل الفنان خالد النبوي لإصلاح سيارته، بعد أن هشم نجله الجزء الأمامي منها، وذلك مقابل 300 ألف جنيه، وطمأنه أنّه يستطيع دفعهم على أقساط.

وظهرت الفنانة سولاف فواخرجي بدور «ميسون» زوجة الفنانة خالد النبوي، التي أخبرت زوجها أنّها مصابة بمرض خطير سينتهي بوفاتها.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي حول عائلة مختار أبو المجد، الذي يسكن مع شقيقته نشوى مصطفى وأولاده الـ6، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحساس عبد القدوس.