الأزهر يحدد 15 عملا مستحبا للمسلم في رمضان.. أجرها عظيم
كتب:
محمد أباظة
06:48 ص | الخميس 14 مارس 2024
أعمال مستحبة في رمضان
حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عدد من الأعمال المستحبة للمسلم في أيام الشهر الكريم، وذلك في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» تحت عنوان: «يوم من رمضان»، وجاءت هذه الأعمال كالتالي.
- ابدأ يومك بصلاة الفجر.
- اجلس بعد الفجر واقرأ جزءًا من القرآن.
- اجلس في مصلاك بعد الفجر واذكر الله حتى تطلع الشمس؛ لتفوز بأجر الحج والعمرة.
أعمال مستحبة في أيام رمضان
- صلّ الضحى لتؤدي شكر الله في هذا اليوم.
- حافظ على الصلاة في المسجد؛ لتفوز بأجر الجماعة.
- احرص على صلاة 12 ركعة سنة مؤكدة مع الصلوات الخمس المكتوبة؛ لتفوز ببيت في الجنة.
- أكثر من ذكر الله على مدار اليوم؛ لتفوز بالأجر العظيم.
الدعاء والاستغفار
- أكثر من الصلاة على النبي ﷺ؛ ليغفر ذنبك ويذهب همك وترفع درجتك.
- أكثر من الدعاء لنفسك ولأهلك ولعموم المسلمين فدعاؤك مجاب.
- صل رحمك ولو هاتفيًا؛ ليبارك لك في عمرك ويوسع لك في رزقك.
- تصدق ولو بالقليل ليبارك لك في مالك ويضاعف لك في ثوابك.
- عُد مريضًا وإن لم يكن قريبًا؛ ليصلي عليك سبعون ألف ملك، ويكون لك بستان في الجنة.
- اتبع جنازة؛ لتغنم قيراطا في الجنة.
- فطّر صائمًا؛ لتفوز بمثل أجره.
- أقم الليل بصلاة التراويح والتهجد.