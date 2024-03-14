بـ 3 أطباق فقط.. وجبة صحية وخفيفة لسحور رمضان «هتحضريها في دقائق»

عند تحضير وجبة السحور، عادة ما تبحث ربات البيوت عن تقديم أطباق شهية وخفيفة كي يسهل هضمها ولا تسبب مٌشكلات أو شعورًا بحرقة وآلام المعدة خلال ساعات الصيام، ولا تٌسبب الشعور بالعطش، ويسهل إعداد العديد من الوصفات الخفيفة على المعدة قبل البدء في الصيام وهو ما نستعرضه في التقرير الآتي.

فول بالزيت والليمون

المقادير:

- نصف كيلو فول مدمس.

- زيت حسب الرغبة.

- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

- ملح.

- فلفل أسود.

- 4 ملاعق عصير ليمون.

خطوات تحضير فول بالزيت والليمون:

- ضعي الفول في وعاء على نار متوسطة وضيفي إليه الملح والفلفل الأسود وقلبيه حتى يغلي.

- ارفعي الفول من على النار وضيفي عصير الليمون والكمون وقلبيهم جيدًا.

- قدمي الفول في طبق وضعي الزيت على الوجه.

جبن قريش بالخضروات

المقادير:

- قطعة جبن قريش.

- نصف ثمرة فلفل رومي.

- نصف ثمرة طماطم.

- نصف ثمرة خيار.

- زيت زيتون.

خطوات تحضير جبن قريش بالخضروات

- ضعي الجبن في وعاء واهرسيها جيدا.

- ضعي عليها الخضروات مقطعة.

- اخلطي المكونات جيدا وضعي زيت الزيتون على الوجه.

بيض بالخضار

يعد البيض بالخضار أحد الأطباق التي يسهل تحضيرها في وجبة السحور، فضلًا عن غناه بالعديد من العناصر الغذائية المشبعة والمهمة.

المقادير:

- ربع كوب حليب.

- 4 بيضات.

- ثمرة طماطم متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.

- نصف ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة مكعبات صغيرة.

- نصف ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة أيضًا.

نصف ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة.

- ملعقتان كبيرتان من الزيت.

- ملعقة صغيرة من السمنة.

- ملح.

- فلفل أسود.

- ربع كوب جزر مبشور.

خطوات تحضير بيض بالخضار

- اخلطي كافة المكونات في وعاء كبير، عدا السمنة والزيت.

- فيما بعد يٌخفق البيض جيدًا مع المكونات.

- ضعي كل من الزيت والسمنة في طاسة على النار وانتظري حتى تذوب السمنة.

- في الخطوة التالية ضعي خليط البيض بالخضار.

- اتركي الخليط لمدة 4 دقائق.

- قلبي البيض على الجانب الآخر واتركيه 4 دقائق أيضًا.

- قدميه ساخنًا.