موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على ON E.. توقيتات مختلفة

في أكثر من توقيت يكون موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على ON E، إذ أن توقيتات العرض وفقًا للخريطة البرامجية لشبكة قنوات ON E ن وهى تختلف عن توقيتات عرض المسلسل على 3 قنوات فضائية أخرى، إذ أن مسلسل مسار إجباري يعرض على 4 شبكات تليفزيونية مختلفة منذ اليوم الأول من شهر رمضان.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على ON E

وعن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على ON E، يتمّ العرض الأول في تمام الساعة 6:45 مساء، والإعادة الساعة 10:30 على قناة ON دراما وذلك حتى منتصف شهر رمضان، إذ أنَّ المسلسل مكون من 15 حلقة فقط.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على CBC

تُعرض اليوم الحلقة 4 من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC في تمام الساعة 6:5 مساء أي مع موعد الفطار مباشرة، وتُعاد على نفس القناة الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على الحياة

وعن موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على شبكة قنوات الحياة اليوم، فهي تكون الساعة 11:15 مساء، وتُعاد في اليوم التالي الساعة 3:30 مساء.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على القناة الأولى المصرية

في حين جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 4 اليوم على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، فهي في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة في اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

نجوم مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري في 15 حلقة، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان، و بطولة عصام عمر، بسمة، صابرين، أحمد داش، عصام عمر.