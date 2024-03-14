«أبوظبي الإسلامي» يتيح تقسيط المشتريات دون أرباح بمناسبة شهر رمضان

يتيح مصرف أبو ظبي الإسلامي خدمات عديدة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بينها إمكانية تقسيط المشتريات ببطاقة المشتريات المغطاة من ADIB-Egypt دون إضافة أي أرباح ولمدة تصل إلى 3 أشهر.

وترصد السطور التالية تفاصيل إمكانية تقسيط المشتريات المقدمة من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق ما أعلنه البنك عبر صفحته الرسمية.

- يمكن تقسيط جميع المعاملات المحلية دون أي أرباح لمدة 3 أشهر.

- يبلغ الحد الأدني للمعاملات التي يتم تقسيطها نحو 5 آلاف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لنفس المعاملات نحو 50 ألف جنيه.

- يتيح البنك 10% كاش باك زيادة عند الدفع ببطاقات ADIB-Egypt في جميع المطاعم ومتاجر السوبر ماركت ومحلات الحلويات خلال الـ3 أشهر المذكورة.

- أوضح بنك أبوظبي الإسلامي أنّ الكاش باك لا يحتسب على معاملات التقسيط.

- أفاد البنك أنّه يمكن الاشتراك في عرض الكاش باك من خلال الدخول على الصفحة الرسمية للبنك والاستعلام على كافة التفاصيل.

- أكد البنك أنّ مبلغ الكاش باك يتم إضافته إلى بطاقة العميل في الشهر التالي من انتهاء العرض.