أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024، وذلك ضمن تحديد مواقيت الصلاة الخمس وفقا لإمساكية شهر رمضان في محافظة السويس.

موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024

وأشارت الهيئة أن موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024 جاء الساعة الـ5 مساء و58 دقيقة.

موعد السحور والافطار في السويس

وحددت الهيئة موعد السحور والإفطار في السويس اليوم الخميس 14 مارس، والذي جاء كالآتي:

- موعد السحور: يبدأ من الساعة 2 صباحا

- موعد الإفطار: الساعة 5 مساء و58 دقيقة

- موعد الشروق: الساعة 6 صباحا

مواقيت الصلاة في السويس اليوم الخميس 14 مارس

وشملت إمساكية الهيئة العامة مواعيد الصلاة الخمس في السويس ليوم الخميس، وهي كالآتي:

- صلاة الظهر: الساعة 11 صباحا و59 دقيقة

- صلاة العصر: الساعة 3 مساء و24 دقيقة.

- صلاة المغرب: الساعة 5 مساء و58 دقيقة

- صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و34 دقيقة

- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و15 دقيقة