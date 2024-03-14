موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024
كتب:
آية حسنين
11:57 ص | الخميس 14 مارس 2024
شهر رمضان
أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024، وذلك ضمن تحديد مواقيت الصلاة الخمس وفقا لإمساكية شهر رمضان في محافظة السويس.
موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024
وأشارت الهيئة أن موعد آذان المغرب في السويس اليوم الخميس 14-3-2024 جاء الساعة الـ5 مساء و58 دقيقة.
موعد السحور والافطار في السويس
وحددت الهيئة موعد السحور والإفطار في السويس اليوم الخميس 14 مارس، والذي جاء كالآتي:
- موعد السحور: يبدأ من الساعة 2 صباحا
- موعد الإفطار: الساعة 5 مساء و58 دقيقة
- موعد الشروق: الساعة 6 صباحا
مواقيت الصلاة في السويس اليوم الخميس 14 مارس
وشملت إمساكية الهيئة العامة مواعيد الصلاة الخمس في السويس ليوم الخميس، وهي كالآتي:
- صلاة الظهر: الساعة 11 صباحا و59 دقيقة
- صلاة العصر: الساعة 3 مساء و24 دقيقة.
- صلاة المغرب: الساعة 5 مساء و58 دقيقة
- صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و34 دقيقة
- صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و15 دقيقة