استشاري تربوي تشيد بمسلسل كامل العدد+1: يبرز مشكلات المجتمع

قالت شيرين لويس، استشاري نفسي وتربوي، إنَّ مسلسل كامل العدد نجح في تسليط الضوء على العديد من المشكلات في المجتمع، لافتة إلى أنَّه عند وفاة أحد الوالدين على سبيل المثال، الطرف المتبقي يتحمل المسؤولية كاملة في تربية الطفل، ما أبرزه العمل الدرامي.

وفي حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر» مع الإعلاميين محمد عبده وجومانة ماهر، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أكدت لويس أنَّه في حالة فقدان أحد الوالدين ينتج مشكلات نفسية للبعض سواء الطفل أو من يقوم على تربيته، مثل أن تكون هناك دائما محاولات تعويض الدور المفتقد وإحساس هذا الطرف الدائم بالتقصير «هناك حاجة هتكون ناقصة لدى الطفل مهما حاول الطرف الباقي على قيد الحياة تعويضه».

وتابعت: «تربية الأولاد في العموم تقوم على طرفين وكل واحد منهما له دور معين، وغياب أحد الوالدين يدفع الآخر للعب دور الأب والأم معا ويكون صعبا، بل ويتسبب في ضغوط نفسية كبيرة، وهناك حالات الإنكار التي يلجأ لها الغالبية لإيهام أنفسهم أن شيئا لم يتغير، وكل شيء على ما يرام».