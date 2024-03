مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 بطولة دينا الشربيني.. ليلى تنشغل عن حسن

تتصاعد أحداث مسلسل كامل العدد +1، بطولة دينا الشربيني، ومن المتوقع أن تكون أكثر إثارة في الحلقة 5، إذ تحاول ليلى «دينا الشربيني»، التوفيق بين رعاية ابنائها وابناء زوجها حسن -من زوجة أخرى- خاصة بعد إنجاب طفل جديد ربط بين الأسرتين.

وفي طل هذه الأحداث يشعر حسن بتغير كامل في حياته العاطفية بعد انشغال ليلى الدائم مع الأولاد، خاصة بعد محاولات الدكتورة ملك التى تعمل معه في العيادة للتقرب منه بكل الطرق، والاهتمام به.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 بطولة دينا الشربيني، يعرض يوميا على منصة Watch it الرقمية، ذات الجودة العالية، كما يعرض المسلسل بعد أذان المغرب خاصة الساعة 6:05 على قناة ON drama، وعلى قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء، والإعادة على ON drama تكون الساعة 1:30 صباحا.

مسلسل كامل العدد +1 ، بطولة إسعاد يونس، ودينا الشربيني، وشريف سلامة، ويشارك فيه أيضا كلا من آية سماحة، وميمي جمال، وهومن إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر.