«علوم الزقازيق» تحصد المركز الثالث في مسابقة «IBA» بمجالي البترول والجيولوجيا

حصد فريق كلية العلوم بجامعة الزقازيق المركز الثالث على مستوى جامعات إفريقيا في المسابقة الدولية «IBA» بمجال البترول والجيولوجيا، والتي تنظمها الرابطة الأمريكية لجيولوجي البترول AA PG.

فريق جامعة الزقازيق المشارك بالمسابقة

وضم فريق جامعة الزقازيق المشارك بالمسابقة كلا من «الباحث محمد عادل كامل، المعيد عبد الرحمن ماهر عطية، الباحثة مريم مصطفي علي، الباحثة منى عبد الرحمن علي، الباحثة نيرة محمد كامل».

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، عن سعادته البالغة بهذا الفوز، مقدماً خالص التهنئة لأبنائه الباحثين المشاركين بالمسابقة وللمشرفين على الفريق وإدارة كلية العلوم على هذا الإنجاز المتميز، الذي يأتي نتاجًا للجهود المبذولة في الجامعة نحو دعم المبتكرين.

خطة الجامعة نحو تحقيق بيئة داعمة للابتكار

وأوضح الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بشباب الباحثين وتسعى دائما إلى المشاركة في جميع المسابقات القومية والإقليمية والدولية والمنتديات العلمية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تشجيع طلابها وباحثيها على المشاركة في تلك المسابقات.

جدير بالذكر أن جامعة لاجوس بنيجيريا قد حصلت على المركز الأول، بينما المركز الثاني جاء من نصيب جامعة حلوان بمصر، كما تعد هذه المسابقة واحدة من أكبر المسابقات على مستوى العالم في مجال البترول والجيولوجيا، والتي تنظمها الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول سنوياً، ويسمح لأي مؤسسة أكاديمية حاصلة علي برنامج في علوم الأرض بالمشاركة في المسابقة، والتي تمتد لـ8 أسابيع يتم فيها تزويد الفريق المشارك بقاعدة بيانات باقتراحات، حيث ينبغى على كل فريق مشارك أن يقدم عرضا في نهاية المدة يحتوي على ما تم من تحليل وتقييم للبيانات والخروج بمقترحات.