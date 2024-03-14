يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024 خاصة موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في رابع أيام الشهر الكريم، وذلك في إطار الحرص على العبادة والإكثار من الطاعات

مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024

إليك مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

أكدت الهيئة العامة للمساحة أن عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع لشهر رمضان يوم الخميس هو 13 ساعة و44 دقيقة

فيما جاءت مواعيد الصلوات الخمس بمحافظة شمال سيناء كالتي:

الفجر: 04:27 ص

الشروق: 05:54 ص

الظهر: 11:52 م

العصر: 03:17 م

المغرب: 05:51م

العشاء: 07:09م

ومن جهة أخرى كشفت الهيئة العامة للمساحة عن تأخير ساعات الصيام في نهار شهر رمضان، من اليوم الأول حتى نهاية رمضان 80 دقيقة كاملة

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان

أكدت الهيئة العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول لشهر رمضان، هي 13 ساعة و39 دقيقة، تزيد في اليوم الثاني الى 13 ساعة و41 دقيقة

أما زيادة عدد ساعات الصيام في منتصف شهر رمضان، في 15 رمضان فتكون 14 ساعة و6 دقائق

فيما كشفت الهيئة العامة للمساحة أن عدد ساعات الصيام في اليوم الأخير لشهر رمضان 14 ساعة و59 دقيقة، بمعدل 80 دقيقة زيادة عن اليوم الأول لشهر رمضان.