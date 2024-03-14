رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

حسين إبراهيم
12:06 ص | الخميس 14 مارس 2024
مسجد النصر بالعريش

مسجد النصر بالعريش

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024 خاصة موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في رابع أيام الشهر الكريم، وذلك في إطار الحرص على العبادة والإكثار من الطاعات

مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024

إليك مواقيت الصلاة في شمال سيناء اليوم الخميس 14-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

أكدت الهيئة العامة للمساحة أن عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع لشهر رمضان يوم الخميس هو 13 ساعة و44 دقيقة

فيما جاءت مواعيد الصلوات الخمس بمحافظة شمال سيناء كالتي:

الفجر: 04:27 ص

الشروق: 05:54 ص

الظهر: 11:52 م

العصر: 03:17 م

المغرب: 05:51م

العشاء: 07:09م

ومن جهة أخرى كشفت الهيئة العامة للمساحة عن تأخير ساعات الصيام في نهار شهر رمضان، من اليوم الأول حتى نهاية رمضان 80 دقيقة كاملة

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان

أكدت الهيئة العامة للمساحة، أن عدد ساعات الصيام في اليوم الأول لشهر رمضان، هي 13 ساعة و39 دقيقة، تزيد في اليوم الثاني الى 13 ساعة و41 دقيقة

أما زيادة عدد ساعات الصيام في منتصف شهر رمضان، في 15 رمضان فتكون 14 ساعة و6 دقائق

فيما كشفت الهيئة العامة للمساحة أن عدد ساعات الصيام في اليوم الأخير لشهر رمضان 14 ساعة و59 دقيقة، بمعدل 80 دقيقة زيادة عن اليوم الأول لشهر رمضان.

 

اقرأ المزيد:

إزالة 22 حالة تعد على أملاك الدولة ومخالفات بناء في العريش

النائب أحمد بدوي: حصر الحسابات المزيفة في قضية طالبة العريش لتقديمهم للنيابة

النيابة تأمر بحبس المتهم في نشر أخبار كاذبة بشأن وفاة طالبة العريش

هنا رمضان.. أهالي «قبلي وبحري» يحيون عادات الأجداد في شهر الصيام

دار الإفتاء: متابعة توقيتات الإمساك ضرورة حتى لا يضيع الصيام

هل يجوز وهب ثواب الصيام للميت؟.. الأزهر والإفتاء يوضحان

«المساحة» تكشف معدل زيادة ساعات الصيام في شمال سيناء

سنن الصلوات الخمس.. ماذا قال النبي عن فضلها وعدد ركعاتها؟
بقلم حسين إبراهيم