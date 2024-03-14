«صحة النواب» تنعى حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق

نعى الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب سابقا، والذي وافته المنية أمس.

ودعا رئيس اللجنة أعضاء اللجنة إلى الوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة للمغفور له.

تعديلات قانون المهن الطبية

وفي بداية اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم والمخصص لمناقشة تعديلات قانون المهن الطبية، قال رئيس اللجنة: «فقدنا شخصية طبية كبيرة ولايختلف عليها اثنين»، وشيعت جنازة الدكتور حمدي السيد، اليوم، من أحد المساجد بمصر الجديدة.

الدكتور حمدي السيد أحد العلماء المتخصصين في أمراض القلب، وشغل منصب نقيب الأطباء لمدة 4 دورات متتالية، كما شغل منصب رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب عدة مرات.