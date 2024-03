على مدار 3 حلقات ماضية من مسلسل كامل العدد + 1، حرص أفراد عائلة أحمد الذي يمثل دوره الفنان شريف سلامة، وليلى التي تمثل دورها الفنانة دينا الشربيني، على مساعدة بعضهم البعض وتقديم الدعم، وبرزت أهمية دور زوج الأم وزوجة الأب في حياة الأبناء، ما دفع محبي المسلسل ومتابعيه منذ الجزء الأول إلى الاهتمام بمعرفة مواعيد عرض مسلسل كامل العدد+1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 4 لاستكمال متابعة الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 4

وتحرص قناة ON على عرض مسلسل كامل العدد+1 في الموعد المحدد والذي سبق وتم الإعلان عنه، إذ يتم إذاعة الحلقة الرابعة من مسلسل كامل العدد اليوم الخميس الموافق 14 مارس في العرض الأول الخاص بها على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق بعد أذان المغرب مباشرة، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1:30 صباحا، بينما العرض الثاني للحلقة الرابعة على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وموعد إعادتها على القناة نفسها في تمام الساعة 8:15 صباحا.

أحداث مسلسل كامل العدد+1 في الحلقتين الأولى والثانية

وتتخلص أحداث مسلسل كامل العدد+1 الحلقتين الأولى والثانية حول تعبير فريق العمل عن مدى افتقادهم للفنان الراحل مصطفى درويش، والذي كان يمثل دور عمر والد التوأم حسن وحسين، ومحاولات أحمد في تعويضهم عن غياب والدهم، كما نجد شريف في الحلقة الثانية حريص على حضور اختبارات شريف ابن ليلى للقبول في النادي الأهلي، إذ أنه رفض تركه وحده.