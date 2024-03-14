تراجع أسعار السمسم الأبيض رابع أيام رمضان.. بكم سعر الكيلو؟

تراجع سعر كيلو السمسم الأبيض اليوم الخميس 14ـ3ـ2024 رابع أيام شهر رمضان المبارك، بقيمة 22.55 جنيه، أي بنسبة بلغت نحو 13.55%، ليسجل سعره 143.85 جنيه مقارنة بأمس 165 جنيها، وفقا للHسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

انخفاض كبير في سعر السمسم

انخفض سعر السمسم الأبيض بقيمة ليست بقليلة عن الفترة المقبلة، حيث انخفض أكثر من 35 جنيها منذ مارس الماضي حيث وصل سعره آنذاك إلى 180 جنيها.

السمسم عنصر رمضاني أساسي

يدخل السمسم الأبيض في مأكولات وأطعمة رمضان بشكل صريح في المخبوزات والمعجنات، إضافة إلى الطحينة والتي ترتفع معدلات استهلاكها في رمضان، وترتبط ارتباطا كاملا بالفول الوجبة الرئيسية في السحور، بجانب دخولها في مختلف أطباق السلطة، كما يستخدم بصورة أخرى في الحلوى الرمضانية.