مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 5

يعرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024، وموعد عرض الحلقة 5 بطولة الفنان أمير كرارة يكون في تمام الساعة 9 مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة 1:30 صباحًا، وفي الساعة 9:45 صباح اليوم التالي من عرض الحلقة.

وعن مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي علي قناة on drama في رمضان 2024 الحلقة 5، تكون الساعة 2 صباحًا، ثم الساعة 6:15 صباحًا، وتوجد إعادة أخرى في الساعة 4:45 مساء في اليوم التالي.

مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة والفنان أحمد رزق والفنان أحمد فؤاد سليم والفنانة صفاء الطوخي والفنانة ملك قورة والفنان سيد رجب والفنان محمد لطفي، وتأليف مسلسل بيت الرفاعي من بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وشهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي وفاة والد أمير كرارة «ياسين» الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فؤاد سليم، ويتمّ اتهام الابن بقتل والده، فيما يحاول ياسين بالهروب من الشرطة مع ابنته ولكن يتعرض للسرقة من شابين.