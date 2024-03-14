«معلومة وجائزة» يسأل: ما هو عدد وترتيب أبناء النبي؟ (فيديو)

وجه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الدكتور محمد عبودة، على شاشة قناة الناس، سؤالا لعدد من المارة عن ما هوعدد وترتيب أولاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟

أولاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

وأوضح عبودة، أن سيدنا رسول الله ﷺ أب لسبعة من الأولاد، ثلاثة ذكورٍ هم القَاسِم، وعبد الله، وإبراهيم، وأربع إناثٍ هنَّ زَيْنَب، ورُقيَّة، وأم كُلْثُوم، وفَاطِمة، وكلهم من زوجته خَدِيجَة بنت خُويلِد، عدا (إبراهيم) كان من مَارِيَة القِبْطِيَّة المِصْرِيَّة.

تُوفِّي أولادُ الرسول الذُّكور صِغارًا، أمَّا البنات فكَبُرنَ وتزوَّجنَ، ثمَّ لحِقنَ بالرَّفيق الأَعْلى في حياتِه، عدا (فاطمة الزَّهراء) رضي الله عنها.

الرسول جد لثمانية أحفاد

خمسة منهم لابنته فاطمة الزَّهراء وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهم: الحسن، والحسين، ومحُسن، وأمُّ كُلثُوم، وزينب، وقد توفّي مُحسن في صِغره، واثنان من أحفاده لابنته زينب وزوجها أبي العاص رضي الله عنهما وهما: عليّ، وأُمَامَة، وقد توفّي عليّ في صِغره، وحفيد واحد لابنته رُقيَّة وزوجها عُثمَان بن عفَّان رضي الله عنهما واسمه عبد الله، وكان عثمان رضي الله عنه يُكنّى به، وقد توفّي عبد الله لمَّا بلغ السَّادِسة مِن عُمُره.