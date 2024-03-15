5 سنن عن الرسول يستحب فعلها في رمضان.. لتحصل على أكبر فائدة من الصوم

توجد بعض السُنن المحبب فعلها في شهر رمضان الكريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا عليها، وكان يداوم النبي الكريم عليها، وفق حديث الداعية مصطفى حسني، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، أنه يستحب للمسلم فعلها، وعلى المسلم الحرص على فعل سنن الرسول الكريم، وأن يسير على خطاه، حتى يحصل أكبر فائدة من الصيام، لأن ذلك يرجع لأهميتهما على صحة الإنسان.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» السُنن المهمة في رمضان التي يجب علينا اتباعها لأنه على نهج رسول الله.

مصطفى حسني: سنن مهمة في رمضان على نهج رسول الله

- «في السحور بركة» قال الداعية مصطفى حسني إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «تسحروا إن في السحور بركة»، وبذلك تكون هي السُنة الأولى: ويفضل المواظبة على السحور، لأنه الرسول قال إن به بركة في الصحة والروح.

- والسُنة الثانية: هي تأخير وقت السحور حتى يكون قبل أذان الفجر مباشرة، وذلك حتى وإن لم يرد أن يأكل الشخص أي شيء أو غلبه النوم، عليه بشرب الماء، «فعليه أن يجرع جرعة ماء»، قال سيدنا زيد بن ثابت «تسحرنا مع رسول الله، ثم قام إلي الصلاة فقولنا: كم بين السحور والصلاة؟، قال مقدار 50 أية».

تعجيل الإفطار

- السُنة الثالثة: هي تعجيل الإفطار، لأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول «ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، مع بداية أذان المغرب وأن الانتظار لبعد الآذان، وذلك لأن الآذن دليل على دخول المغرب.

- السُنة الرابعة: هي دعاء الفطر من خلال الدعاء الأشهر «ذهب الظمأ وأبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».

- السُنة الخامسة: الفطر على تمر أو لم يجد فعلى جرعة ماء.