أثار تحدث أبطال مسلسل الحشاشين بها الجدل.. متى بدأ ظهور «العامية المصرية»؟

مع بداية عرض مسلسل «الحشاشين» تصاعدت تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على سبب تحدث شخصيات المسلسل باللهجة العامية المصرية، رغم سير أحداث المسلسل بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر الميلادي، ما طرح النقاش من جديد حول اللغة المناسبة في المسلسلات التاريخية، هل هي اللغة العربية الفصحى أم العامية المصرية التي يُعتقد أنها وليدة اللحظة؟

بداية استخدام العامية في مصر

مخطئ من يظن أن العامية المصرية لا ترتكز على جذور تاريخية أصيلة، فبحسب العالم اللغوي الراحل شوقي ضيف في كتابه «تحريفات العامية للفصحى»، فإن بداية استخدام العامية في مصر تعود تاريخيا إلى عصر ما قبل ظهور الإسلام، بفعل حركات التجارة التي كانت تتم بين سكان شبه الجزيرة العربية والمصريين الذين كانوا يتحدثون بالقبطية السائدة منذ عهد المصريين القدماء، ومع الفتح الإسلامي لمصر ودخول العديد من العوام في الدين الجديد الذي يتحدث أتباعه بالعربية الفصحى، تحول اللسان القبطي إلى اللسان العربي، حتى امتزجت اللغتان ببعضهما وبدأ الناس يتخففون من قواعد اللغة العربية، فأهملوا الإعراب في اللهجة الجديدة التي نسميها اليوم بالعامية المصرية.

تاريخ امتزاج العامية بالفصحى

ما نلاحظه من تحريف في نطق بعض الحروف العربية في لهجتنا العامية، استعرضه العالم اللغوي في كتابه، مؤرخا هذا التحريف بالقرن السادس الهجري بعد زيادة اختلاط العرب بسكان مصر، وخلال عصر الفاطميين الممتد بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي، وهي الفترة التي تناولتها بعض أحداث مسلسل الحشاشين، إذ لوحظ إبدال نطق بعض الحروف العربية، مثل حرف القاف الذي تبدل إلى همزة، إضافةً إلى إهمال قواعد الإعراب، كالذي أظهره الشاعر «ابن سناء» أحد أعلام الفصحى في ذلك الوقت في موشحه السادس: «فرجعت خايب.. حين فر هارب».

واستمرت حركة تخفيف نطق الحروف والألفاظ العربية الفصحى، حتى العصر المملوكي الذي يعد أقرب العصور التاريخية إلى عصرنا الحديث، ويضيف كتاب «تحريفات العامية للفصحى»، أن اللهجة العامية أضافت العديد من الفصحى إلى مفرداتها، لذلك نجد غالبية كلماتنا في العامية المصرية مشابهة لألفاظ فصيحة أو ذات أصل فصيح.

مسلسل الحشاشين

يذكر أن مسلسل الحشاشين يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز بدور حسن الصباح زعيم الفرقة الشيعية الأكثر دموية في التاريخ، ويشاركه عدد من النجوم على رأسهم أحمد عيد ونيقولا معوض وميرنا نور الدين.

المسلسل يعرض على قناة DMC في الساعة التاسعة مساءً، ويعاد في الساعة 1:45 صباحا، كما يمكن مشاهدته قبل موعد العرض التليفزيوني بساعتين على منصة WATCH IT، في تمام السابعة مساءً.