برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يحقق العدالة بين المواطنين

قال النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديد مستوى الفقر بالأسرة من خلال معادلة تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

الاستثمار في البشر

وأضاف النائب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.

توفير خدمات التأمين الاجتماعي

وأوضح نائب مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية أن مجلس الشيوخ وافق أمس في جلسته العامه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي القانون والذي يخص الضمان حيث يوفر القانون خدمات الضمان الاجتماعي للمواطنين غير الخاضعين لمنظومة التأمينات الاجتماعة

أضاف أن القانون يهدف إلى توفير حياة كريمـة لهم، وهناك عدد من المميزات، بجانب توفير منــح لتعظيم الاستفادة من الـدعم وتحقيق الحياة الكريمة من خلال التمكين الاقتصادي لمن هم خارج منظومة للتأمينات والمعاشات.