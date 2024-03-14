طريقة عمل الكنافة البلدي بـ3 مكونات فقط.. «هيطلع لونها دهبي زي المحلات»

الكنافة البلدي هي نوع من الحلويات العربية الشهيرة التي تُصنع من عجينة الكنافة البلدي يدويًا، وهي عبارة عن خيوط رفيعة من العجين، وتختلف في سُمكها عن تلك المصنوعة آليًا، ويُجرى حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة، مثل الجبن أو القشطة أو المكسرات، ثم تُخبز أو تُقلى حتى تصبح ذهبية اللون.

طريقة عمل الكنافة البلدي

طريقة عمل الكنافة البلدي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، تحتاج إلى بعض المقادير والمكونات الآتية:

المقادير:

2 كوب دقيق.

2 كوب ماء.

1/2 كوب نشا.

1/2 كوب زيت.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة:

في وعاء كبير، اخلط الدقيق والنشا والملح.

أضف الماء تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة.

أضف الزيت واعجن العجينة لمدة 5 دقائق حتى تصبح ناعمة.

غطّي العجينة واتركها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا إلى العجينة لإضافة نكهة مميزة.

طريقة تفكيك عجينة الكنافة البلدي:

افرد العجينة على سطح عمل نظيف.

باستخدام يديك، افرد العجينة إلى طبقة رقيقة جدًا.

باستخدام أداة تفكيك الكنافة، قسّم العجينة إلى خيوط رفيعة.

وبعد أن أصبحت عجينة الكنافة البلدي جاهزة للتحضير، عليك اتباع الخطوات الآتية: