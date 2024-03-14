صدفة تورط أبطال مسلسلات رمضان في جرائم قتل.. اعرف القصة

منذ انطلاق الحلقات الأولى من المسلسلات الرمضانية، تورط عدد من أبطال هذه الأعمال في جرائم قتل بالصدفة دون أن يكونوا هم من نفذوها ولكنهم تحت يد القانون حتى تثبت براءتهم من هذه التهم.

أمير كرارة في بيت الرفاعي يتورط في قتل والده

فقد كان أول هؤلاء النجوم في مسلسلات رمضان الفنان أمير كرارة الذي تورط ضمن أحداث مسلسله الجديد بيت الرفاعي فى قتل والده احمد فؤاد سليم لذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد فؤاد سليم حيث ظهر دكتور ياسين الرفاعي الشخصية التى يقدمها كرارة ضمن الأحداث وهو يدور بينه وبين والده نقاش حاد بسبب الميراث والوصية وفى هذه اللحظة تعرض والده لتعب شديد فخرج ياسين ليجلب له كوب ماء وعاد فوجده مقتول بسكين ودخل عليه أفراد أسرته فتورط فى الجريمة وتم القاء القبض عليه .

روجينا تتورط في قتل أحمد بدير بـ سر إلهي

أما عن ثاني النجوم الذين تورطوا فى جريمة قتل من الحلقة الأولى فهى الفنانة روجينا التى تورطت فى قتل هارون الذي يجسده الفنان أحمد بدير وهو أحد المقيمين فى دور الرعاية التى تعمل بها، حيث جمع مشهد بين ناصرة الشخصية التى تقدمها روجينا ومعها هارون، وجاء ابنه الذي كان يبحث عنه ليتخلص منه، وبالفعل تسبب في قتله، ولكنه هرب وظلت ناصرة بجانبه وتورطت في الأمر.

أحمد العوضي يتورط بجريمة قتل في مسلسل حق عرب

وكان آخر النجوم الذين تورطوا في جرائم قتل فى الحلقات الأولى الفنان أحمد العوضي الذي تورط في قتل الداية التى تقدم شخصيتها الفنانة عايدة فهمي، حيث جاء عرب الذي يقدم شخصيته العوضي في مشهد وهو يذهب إلى منزل الداية ليعطي الهاتف لابنتها، ولكنه عندما دخل المنزل وجدها مشنوقة في سقف المنزل، وفي هذه اللحظة دخلت ابنتها عليهم، وظنت أنه من قتلها وظلت تعتدي عليه بالضرب.