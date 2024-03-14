ملخص أحداث الحلقة 3 من مسلسلات رمضان الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملخص أحداث الحلقات الثالثة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية».

ملخص الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي

ففي مسلسل الكبير أوي 8، التقى الكبير صديقه نفادي على المقهى وطلب منه نفادي مساعدته في الزواج من حبيبة قلبه النجمة أمينة خليل.

ملخص الحلقة 3 من مسلسل إمبراطورية ميم

وفي مسلسل إمبراطورية ميم، توجه محمد محمود عبدالعزيز طليق حلا شيحا إلى منزلها وحاول الرجوع إليها، واستيقظت ابنته وترجته أن يخرج من المنزل، لكنه نام على كنبة وأغلقت حلا شيحا الباب عليه، فيما استمرت محاولات الشركة الراغبة في بناء كومباوند داخل المعادي في إقناع خالد النبوي واجتمع مدير الشركة بالموظفين وطالبهم بوجود حلول وطرق حتى يبيع فورا.

ملخص الحلقة 3 من مسلسل عتبات البهجة

وفي مسلسل عتبات البهجة، اشتكى صلاح بهجت من تصرفات تاجر سوق الجمعة وطلب منه الذهاب إلى السوق، وأثناء وجوده في المنزل فوجئ بهجت بمحضر جديد وطلبه في القسم بسبب مشكلة التهرب الضريبي وهو ما سبب له ضربة أخرى.

ملخص الحلقة 3 من مسلسل كامل العدد +1،

وفي الحلقة الثالثة من مسلسل كامل العدد +1، حاولت الدكتورة ملك أن تطور علاقتها بشريف سلامة وعرضت خدماتها عليه، ودخلت والدته إسعاد يونس وأحست بإعجاب الدكتورة ملك وسألتها عما إذا كانت مرتبطة، وأثناء خضوع إسعاد يونس للكشف، رصد إسعاد نظرات الإعجاب من ملك.