يسري جبر يكشف أسباب عدم صلاحية المرأة للنبوة (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله - سبحانه وتعالى - قصر النبوة على الرجال وليس النساء، فلم توجد امرأة نبية، وهذا ليس انتقاصا من المرأة.

وأوضح العالم الأزهري خلال حلقة برنامج «حكمة العبادات»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الأنبياء لا بد أن يكون لهم اختلاط بالرجال، والمرأة لا تستطيع الاختلاط بهم لما فيه من الحياء، وأيضا تحتجب عن الرجال بسبب الحمل والرضاعة، ولا تستطيع قيادة الجيوش».

وتابع: «النبي لابد أن يكون رجلا معلوم النسب، وذكي وفطن، وأذكى الأنبياء هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق الله».

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