«راعي مصر»: توزيع كراتين سلع غذائية على 3950 أسرة من الأولى بالرعاية خلال رمضان

قال المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المؤسسة تواصل جهودها خلال شهر رمضان الكريم من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع كراتين سلع غذائية ولحوم ودواجن إلى جانب استمرار قوافلها الطبية المنتشرة بالمحافظات لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في القرى الأكثر فقرا.

راعي مصر

وأضاف في بيان اليوم، أن المؤسسة تقوم بتوزيع سلع وكراتين على 3950 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق والتعاون مع التحالف الوطني

وأوضح رئيس مجلس أمناء راعي مصر أن عيادات المؤسسة المتنقلة وصلت لـ 21 محافظة من محافظات الجمهورية من أجل توفير الكشف والعلاج في تخصصات الجلدية والعظام والرمد والنساء والتوليد وتوفير خدمة صحية لأكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجا للعلاج.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بالمواطنين الأكثر فقرا في كل محافظات الجمهورية.